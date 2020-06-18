18 Haziran Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
18 Haziran Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 18 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
18 Haziran 2020, Perşembe 08:35 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Haziran 2020 Pereşmbe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Kod Adı: Londra
İngiltere Başbakanı hayatını kaybetmiştir. Gizli Servis Başkanı Jacobs, Ajan Banning’i Londra’da yapılacak cenaze töreninde Başkan Asher’ı korumakla görevlendirir. Dünyanın en güçlü liderlerinin gelmesiyle Londra’da bombalar patlar. Banning hem Başkan’ı korumak hem de saldırganları etkisiz hale getirmek zorundadır.
TRT1 20.00: Şampiyon
Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca ve Emir Özyakışır’ın rol aldığı ‘Şampiyon’, yeni bölümüyle ekranda: Zafer, kafes dövüşünü kazanır fakat Kado rakiple ilgili gerçeği öğrenir. Suna, Nesli’ye Kerem’den uzak durmasını söyler. Fırat’ın bağışlayacağı para kaybolur. Tansel’in elinden kurtulan Elif’in yanına giden Fırat’ı kötü bir sürpriz bekler.
ATV 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20:45 Aytemiz Alanyaspor - F.TAV Antalyaspor
KANAL D 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı Londra
21:30 Tehlikeli Soygun
23:45 Kod Adı Londrra
STAR TV 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
23:20 Çember
FOX TV 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Gardırop Savaşları
14:00 Temizlik Benim İşim
15:30 Temizlik Benim İşim
16:45 Mucize Doktor
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Bizim Hikaye
23:00 Şevkat Yerimda
TRT 1 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:15 Sağlıklı Mutfak
07:15 Aslan Ailem
10:05 Tozkoparan
11:40 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Elimi Bırakma
15:50 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
23:15 Soru Küpü
TV8 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survior Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 18 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
22:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
Kanal 7 18 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Muhabbet Kapısı
a2 18 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın