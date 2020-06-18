Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Haziran 2020 Pereşmbe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Kod Adı: Londra

İngiltere Başbakanı hayatını kaybetmiştir. Gizli Servis Başkanı Jacobs, Ajan Banning’i Londra’da yapılacak cenaze töreninde Başkan Asher’ı korumakla görevlendirir. Dünyanın en güçlü liderlerinin gelmesiyle Londra’da bombalar patlar. Banning hem Başkan’ı korumak hem de saldırganları etkisiz hale getirmek zorundadır.

TRT1 20.00: Şampiyon

Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca ve Emir Özyakışır’ın rol aldığı ‘Şampiyon’, yeni bölümüyle ekranda: Zafer, kafes dövüşünü kazanır fakat Kado rakiple ilgili gerçeği öğrenir. Suna, Nesli’ye Kerem’den uzak durmasını söyler. Fırat’ın bağışlayacağı para kaybolur. Tansel’in elinden kurtulan Elif’in yanına giden Fırat’ı kötü bir sürpriz bekler.





ATV 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20:45 Aytemiz Alanyaspor - F.TAV Antalyaspor





KANAL D 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kod Adı Londra

21:30 Tehlikeli Soygun

23:45 Kod Adı Londrra





STAR TV 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

23:20 Çember





FOX TV 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Gardırop Savaşları

14:00 Temizlik Benim İşim

15:30 Temizlik Benim İşim

16:45 Mucize Doktor

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Bizim Hikaye

23:00 Şevkat Yerimda





TRT 1 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:15 Sağlıklı Mutfak

07:15 Aslan Ailem

10:05 Tozkoparan

11:40 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Elimi Bırakma

15:50 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

23:15 Soru Küpü





TV8 18 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survior Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 18 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden

22:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden





Kanal 7 18 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Muhabbet Kapısı





a2 18 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











