18 Mart 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2 kolaj

Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.

FOX 20.00: Öğretmen

İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin’in rol aldığı ‘Öğretmen’de: Sınıf, Mevsim’in itirafı ile Akif Erdem’in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu öğrenciler değil, polis çözecektir. Yılmaz Komiser, Rüya’nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamazsa, kötü şeyler olacaktır.

STAR 20.00: Jet Sosyete

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın rol aldığı ‘Jet Sosyete’ye Onur Buldu ile Şükrü Özyıldız konuk olacak. Özeti şöyle: Kamu hizmeti cezası alan Ozan, bir okul inşaatında çalışmaya başlar. Cengiz ile iddiaya giren Gizem, alışverişe tövbe eder. İlayda’nın afet uzmanı sevgilisi Levent, site sakinlerine eğitim verir.

TRT 1 20.00: Benim Adım Melek

Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Şerif Sezer’in rol aldığı ‘Benim Adım Melek’te şu sorular yanıt bulacak: ‘Defne’nin dava öncesi babasıyla yaptığı konuşma işe yaracak mı?’, ‘Melek, Seyitali’nin velayetini alabilecek mi?’, ‘Seyran, eski kocası Erdal’dan kurtulabilecek mi?’, ‘Adnan meselesinde Defne’yi neler bekliyor?’

ATV 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





KANAL D 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2





STAR TV 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete





FOX TV 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Öğretmen





TRT 1 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek





TV8 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir





Show TV 18 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zemheri (FİNAL)





Kanal 7 18 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 18 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







