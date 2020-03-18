18 Mart 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
18 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 18 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
18 Mart 2020, Çarşamba 08:10 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2 kolaj
Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.
FOX 20.00: Öğretmen
İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin’in rol aldığı ‘Öğretmen’de: Sınıf, Mevsim’in itirafı ile Akif Erdem’in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu öğrenciler değil, polis çözecektir. Yılmaz Komiser, Rüya’nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamazsa, kötü şeyler olacaktır.
STAR 20.00: Jet Sosyete
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın rol aldığı ‘Jet Sosyete’ye Onur Buldu ile Şükrü Özyıldız konuk olacak. Özeti şöyle: Kamu hizmeti cezası alan Ozan, bir okul inşaatında çalışmaya başlar. Cengiz ile iddiaya giren Gizem, alışverişe tövbe eder. İlayda’nın afet uzmanı sevgilisi Levent, site sakinlerine eğitim verir.
TRT 1 20.00: Benim Adım Melek
Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Şerif Sezer’in rol aldığı ‘Benim Adım Melek’te şu sorular yanıt bulacak: ‘Defne’nin dava öncesi babasıyla yaptığı konuşma işe yaracak mı?’, ‘Melek, Seyitali’nin velayetini alabilecek mi?’, ‘Seyran, eski kocası Erdal’dan kurtulabilecek mi?’, ‘Adnan meselesinde Defne’yi neler bekliyor?’
ATV 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
FOX TV 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Öğretmen
TRT 1 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
TV8 18 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
Show TV 18 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zemheri (FİNAL)
Kanal 7 18 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 18 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla