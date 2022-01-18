18 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün televizyon kanallarında hangi programlar var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8…
18 Ocak Salı günü televizyon kanallarında hangi programların dizilerin ve filmlerin olduğu, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hem gündüz kuşağında hem de akşam kuşağında yerli ve yabancı birçok yapım televizyon kanallarında seyircinin karşısına çıkıyor. İşte, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8’in 18 Ocak Salı yayın akışı…
18 Ocak 2022, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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18 Ocak Kanal D0 TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında dizilerin yeni bölümleri ağırlıkta bulunuyor. ATV’de Destan, TRT1’de Masumlar Apartmanı, Fox TV’de Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinin yeni bölümleri yeni yıl arasının ardından ekranlarda olacak. Star TV’de yabancı Sinema Büyük Göç Kanal D’de ise yerli sinema Recep İvedik filmleri izleyiciyle buluşacak. Show TV’nin eğlence programı Güldür Güldür Show izleyiciyi kahkahaya boğarken, TV8’de Survivor All Star yarışması heyecanlı anlara sahne olacak. İşte, tüm kanalların 18 Ocak Salı TV yayın akışı…
18 OCAK 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik
- 22:15 Yerli Sinema Recep İvedik
- 00:15 Yabancı Sinema İki İyi Çocuk
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Üç Kuruş
- 02:45 Aziz
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:50 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Büyük Göç
- 22:00 Yabancı Sinema Büyük Göç
- 02:00 Annemizi Saklarken
- 04:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 04:55 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şefin Özel Konuğu
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Yerli Sinema Ahlat Ağacı
- 03:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 04:25 Şefin Özel Konuğu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:30 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:30 Oynat Bakalım
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Kanunsuz Topraklar
- 03:00 Kamera Arkası
- 03:45 Mahkum
- 06:00 Kadın
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