18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri! 18 yaş altı izin günleri

Corona virüs önlemleri kapsamında 18 yaş altına sadece belirli günlerde sokağa çıkma izni verildi. Peki 18 yaş altının sokağa çıkma izin günleri hangi gün ve izin saatleri hangi saatlerde? Çocuklar hangi günlerde ve hangi saatlerde sokağa çıkabilir? İşte detaylar...

Bu hafta 18 yaş altının ilk sokağa çıkma izin günleri 3 Haziran 2020 tarihiydi. İkinci izin günleri ise 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasındaydı. Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 18 yaş altı dışarı çıkabilecek.

Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatıldı.

Diğer yandan, corona virüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerin ve çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların SGK veya vergi kaydı olanlardan çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için;

31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için;

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.





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