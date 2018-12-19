Hadi Bilgi yarışması 19 Aralık akşamki ipucu sorusunu geçti. Soru kadınların en çok sevdiği şey olan kozmetikten geliyor. 15 bin TL'lik ödül için yarışacak olan yarışmacılara soru şu şekilde geçildi: "Kozmetikte yeni trendler benden sorulur, diyorsan bu akşamın ipucu senin için hadici! Gölgelendirme ve aydınlatma teknikleri ile yüzünü boyutlandırabilir, dilediğin bölgeleri ön plana çıkarabilirsin. Peki aydınlatıcı kullanılarak yapılan, ıslak ve parlak görünüm veren makyaj tekniğinin adını doğru tahmin edebilir misin?"

CEVAP: HIGHLİGHTER

Highlight diğer bir adıyla aydınlatıcı yüzün T bölgesini aydınlatmak ve yanaklarda parlak bir görüntü elde etmemize yardımcı olur. Bu şekilde ifadenize taze ve canlı bir görünüm katar.

HIGHLIGHTER NASIL KULLANILIR?

-Elmacık kemikleri: Aydınlatıcıların en çok kullandığımız bölge elmacık kemikleridir. Uyguladığınız allığın üst bölgesine yani kemiğinizin üzerine aydınlatıcı sürmek kemiklerinizi daha çok belirgenleştirir ve daha hoş bir görüntü oluşturur.

-Kaşlar: Kaşlarınızın altına, üst kısmına ve başlangıç noktasından ortasına kadar aydınlatıcı uygulayabilirsiniz.

-Burun: Burnunuza uygulayacağınız aydınlatıcı burnunuzu daha kalkık gösterir. Ancak doğru uygulanmadığı takdirde burnunuz olduğundan daha büyük gözükür.

-Çene: Çenenizin alt kısmına ve ortasına doğru aydınlatıcıyı uygulayabilirsiniz.

-Göz pınarları: Göz pınarlarına aydınlatıcı sürmek gözlerinizin daha büyük ve belirgin gözükmesini sağlar.

-Dudaklar: Dudaklarınızın daha dolgun ve kalkık gözükmesini istiyorsanız en üst kısmına yani “V” şeklinde olduğu noktaya aydınlatıcı sürebilirsiniz.