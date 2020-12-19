Türkiye 19 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu

19 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu

Türkiye

19 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte corona virüsten 241 kişi hayatını kaybetti.

19 Aralık 2020, Cumartesi 19:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadesini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 145 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 851’e yükseldi. Bugün toplam 173 bin 132 test yapılırken, 22 bin 195 yeni vaka sayısı, 4 bin 2 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 25 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 779 bin 68’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 501 olduğu açıklandı.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bir nefes sıhhat
Rauf Tamer
Hakan Çelik
İstanbul hızlı toparlanacak
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yapay zekalı bankacılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
Şirin Sever
Sahneden naklen
Şirin Sever
Banu Şen
Menderes ve Özdere'de her sarsıntıda soru işaretleri de tedirginlik de artıyor
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlama için müfettiş görevlendirildi