19 Mayıs son depremler neler? Nerede deprem oldu?

Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku yaşatırken bir kez daha "Son depremler" araması gündem oldu.

İşte 19 Mayıs'ta yaşanan depremler listesi...

SON DEPREMLER...

Bugün 3'ten büyük 4'ten küçük 3 adet deprem meydana geldi. İlki saat 05.10'da Denizli Acıpayam'da 3.1'di. İkincisi 05.42'de Sicav Ulas'ta 3.0 büyüklüğündeydi. Ve son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü, Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesinin 39,29 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 09.44'te meydana geldi. 3,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem hasara yol açmadı.