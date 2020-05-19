19 Mayıs'ta İstanbul sokakları boş kaldı
Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
19 Mayıs 2020, Salı 09:32 Son Güncelleme:
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Corona virüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
Corona virüsle mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı büyükşehirler ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın son gününde Şişli Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı boş kaldı. Cadde ve meydanlara sakinlik hakim oldu.
DHA
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