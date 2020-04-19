19 Nisan 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 19 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
19 Nisan 2020, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 21.45: Çok Güzel Hareketler 2
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, en beğenilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncuları, yazıp sahneledikleri skeçlerle izleyenleri çok güldürecek.
STAR TV 11.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk
Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu 'Vahe ile Evdeki Mutluluk’ bu hafta Manisa’nın Akhisar ilçesine konuk olacak. Vahe Kılıçarslan, Akhisar’ı gezerek yöresel lezzetlerini ekrana taşıyacak. Ardından, Meral Hanım’a konuk olup evini dekore edecek.
TRT 1 17.00: Tozkoparan
Özgür Ege Nalcı, Leya Kırşan, Burak Kut, Burak Satıbol ve Burak Alkaş’ın rol aldığı ‘Tozkoparan’, final bölümüyle ekranda: Çocuklar, kaçıralın Mete’yi bulamazlar. Çok geçmeden Sedef’in telefonu çalar; arayan Kaya’dır. Kaya, Mete’yi kaçırdığını, taş ve makineyi kendisine teslim ederlerse özgür bırakacağını söyler. Çocuklar vebüyükler, Mete’yi kurtarmak için harekete geçer.
ATV 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Moana
22:00 Karayip Korsanları 5
22:25 Rogue One
KANAL D 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sevimli Yunus
15:45 Çarkıfelek
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Shrek
21:45 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
STAR TV 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
09:15 Ruhun Doysun
11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Ana Haber
20:00 Güzel Köylü
FOX TV 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Şevkat Yerimdar
18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
23:45 AROG
TRT 1 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 Ömür Dediğin
06:20 Küçük Hanımefendi
07:55 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:30 Diriliş "Ertuğrul"
13:15 Ailenin Yeni Üyesi
14:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik"
22:40 Yabancı Sinema "İğne İplik"
TV8 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
10:00 Para Bende
11:15 Survivor Kolaj
11:00 El Değmemiş Aşk
16:30 Survivor
20:00 Survivor
Show TV 19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Milyarder
16:15 Güldüy Güldüy Show
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle
23:45 Yedi Bela Hüsnü
Kanal 7 19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
08:00 Film
08:45 Anne Yarısı
10.45 Başkent Kulisi
11:45 Masum
13:20 Gözlerim Sende Kalacak
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Hz. Yusuf
21:00 Aşk Bir Rüya
22:40 Yabancı Sinema 'M.Ö. 10.000'
a2 19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla