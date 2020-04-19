19 Nisan 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 21.45: Çok Güzel Hareketler 2

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, en beğenilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncuları, yazıp sahneledikleri skeçlerle izleyenleri çok güldürecek.

STAR TV 11.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu 'Vahe ile Evdeki Mutluluk’ bu hafta Manisa’nın Akhisar ilçesine konuk olacak. Vahe Kılıçarslan, Akhisar’ı gezerek yöresel lezzetlerini ekrana taşıyacak. Ardından, Meral Hanım’a konuk olup evini dekore edecek.

TRT 1 17.00: Tozkoparan

Özgür Ege Nalcı, Leya Kırşan, Burak Kut, Burak Satıbol ve Burak Alkaş’ın rol aldığı ‘Tozkoparan’, final bölümüyle ekranda: Çocuklar, kaçıralın Mete’yi bulamazlar. Çok geçmeden Sedef’in telefonu çalar; arayan Kaya’dır. Kaya, Mete’yi kaçırdığını, taş ve makineyi kendisine teslim ederlerse özgür bırakacağını söyler. Çocuklar vebüyükler, Mete’yi kurtarmak için harekete geçer.





ATV 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Moana

22:00 Karayip Korsanları 5

22:25 Rogue One





KANAL D 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sevimli Yunus

15:45 Çarkıfelek

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Shrek

21:45 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)





STAR TV 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

09:15 Ruhun Doysun

11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Ana Haber

20:00 Güzel Köylü





FOX TV 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Şevkat Yerimdar

18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

23:45 AROG





TRT 1 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 Ömür Dediğin

06:20 Küçük Hanımefendi

07:55 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:30 Diriliş "Ertuğrul"

13:15 Ailenin Yeni Üyesi

14:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik"

22:40 Yabancı Sinema "İğne İplik"





TV8 19 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

10:00 Para Bende

11:15 Survivor Kolaj

11:00 El Değmemiş Aşk

16:30 Survivor

20:00 Survivor





Show TV 19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Milyarder

16:15 Güldüy Güldüy Show

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle

23:45 Yedi Bela Hüsnü





Kanal 7 19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

08:00 Film

08:45 Anne Yarısı

10.45 Başkent Kulisi

11:45 Masum

13:20 Gözlerim Sende Kalacak

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Hz. Yusuf

21:00 Aşk Bir Rüya

22:40 Yabancı Sinema 'M.Ö. 10.000'





a2 19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







