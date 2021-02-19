Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta Seda Sayan'ın sunumu ile izleyici ile buluşuyor. Seyirciler ise altın bileziklerin sahibi olup haftanın birinci olan ismi merak ediyor. Peki, 19 Şubat 2021 Cuma günü kim elendi? Haftanın birincisi kim? Altın bilezikleri kim aldı? Merak edilenler haberimizde.

19 ŞUBAT 2021 CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

19 Şubat 2021 Cuma günü Gelinim Mutfakta programına veda eden isim henüz belli olmadı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

19 Şubat 2021 Cuma günü haftanın birincisi olup altın bileziklere sahip olan gelin henüz belli olmadı.