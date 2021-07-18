EFT ve bankacılık işlemleri yapmak isteyen pek çok kişinin bugün en çok merak ettiği konular arasında “19 Temmuz Pazartesi EFT yapılabiliyor mu?” ve “Yarın (Arife günü) bankalar açık mı?” soruları yer alıyor. Kurban Bayramı arifesine denk gelen 19 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından idari tatil ilan edilmişti. Ancak bazı işyerleri idari tatillerde faaliyetlerine devam ediyor…

YARIN (ARİFE GÜNÜ) BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar Borsa İstanbul’a bağlı olarak çalışıyor ve Borsa İstanbul bundan önceki dönemlerde resmi tatillerde çalışmalarına ara vermişti. Bu kapsamda resmi tatil olan Kurban Bayramı için 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra dahil olmak üzere 4 buçuk günlük bir tatil yapılacak.

Ancak 19 Temmuz Pazartesi öğleden öncesi idari tatil olduğu için bankalar arife gününde (yarın) öğlen saat 13.00’e kadar açık olacak.

19 TEMMUZ PAZARTESİ EFT YAPILABİLİYOR MU?

EFT işlemleri bankaların mesai saatleri içinde yapılabiliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü bankalar öğlen saat 13.00’e kadar çalışacağı çin EFT işlemleri de bu saate kadar gerçekleştirilebilecek. Bu saatten sonra yapılan EFT işleminde gönderilen para Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından gelecek 26 Temmuz Pazartesi günü işlem görerek, alıcıya ulaşabilecek.

Bununla birlikte FAST ile gönderilen para saniyeler içinde alıcıya ulaşabiliyor.

FAST İLE NE KADAR PARA GÖNDERİLEBİLİR?

7/24 para transferi sağlayan FAST ile 1000 TL para karşı tarafa kısa süre içinde gönderilebiliyor.

FAST HANGİ BANKALARDA VAR?

Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, VakıfBank, QNB Finansbank da dahil olmak üzere Türkiye’de 20 bankada FAST ile para göndermek mümkün.