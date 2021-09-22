Türkiye 19 yaşındaki Merve kalp krizinden hayatını kaybetti

19 yaşındaki Merve kalp krizinden hayatını kaybetti

Türkiye

19 yaşındaki Merve kalp krizinden hayatını kaybetti

Hatay'da hukuk fakültesini kazanan ve üniversite için İzmir'e gitmeye hazırlanan Sıdıka Merve Canlı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

22 Eylül 2021, Çarşamba 15:41 Son Güncelleme:
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Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde oturan Sıdıka Merve Canlı, hayali olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite heyecanı yaşayıp, okul için hazırlıklarını sürdüren Canlı, dün akşam yakınının düğününe gitti. Canlı, düğünden dönünce de uyumak için odasına geçti. Sıdıka Merve Canlı'nın kardeşi, bu sabah uyandırmaya gittiği ablasının hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ilk belirlemelere göre Canlı'nın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi sonrası teslim alınan Sıdıka Merve Canlı'nın cenazesi, evlerinin önüne helallik istenmesinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA

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