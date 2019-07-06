Kırkpınar'ın tek iki altın kemerli ağası olarak tarihe geçti. Arada boşluk olması nedeniyle 10 kez ağalık yapmasına rağmen üçüncü kemeri alamayan Selim, bu yıl seriyi tamamlaması halinde Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası olarak kırılması zor bir rekora da imza atacak. Peki, Seyfettin Selim kimdir? İşte detaylar…

SEYFETTİN SELİM KİMDİR?

Seyfettin Selim, Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu ve Müdürü, Seyfettin Selim 1 Ağustos 1967 yılında Sakarya’nın Kaynarca İlçesine bağlı Yeşilova köyünde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çok genç yaşlarda inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başlamış ve sırasıyla ustabaşçılık, kalfalık ve taşeronluk yaparak bu sektördeki tecrübesini ve bilgi birikimini artırmış, ticaret hayatına müteahhit olarak devam etmektedir.

Seyfettin Selim halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır. 1997 yılından bu güne Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (HASİAD) üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine de (ASKON) üye olmuştur. Seyfettin Selim, sporun gelişmesi için maddi ve manevi desteğini veriyor.

Futbolla beraber 2008-2016 tarihleri arasında yağlı güreş ağalığı, güreş müsabakaları sponsorluğu, kick boks müsabakaları sponsorluğu yaptı.

Cumhuriyet tarihinin en fazla Kırkpınar Ağalığını yapan Seyfettin Selim, 2009 yılından 2014 yılı dahil aralıksız 5 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını sürdürmüştür. 2014 yılında düzenlenen 653. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yapılan ağalık açık artırmasında 2015 yılı 654. Kırkpınar ağalığını açık artırmada 522 bin Türk Lirasına tekrar almıştır. 2015 yılında düzenlenen 654. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de ağalık ihalesine girerek 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ağalığını da 361 bin TL ile 7 kez almıştır.

2013 yılında başlamış olduğu Büyükçekmece Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştır.

2016 yılı 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Ağalık İhalesine katılan Seyfettin Selim, Ağalık Koç'una 400 Bin Türk Lirası vererek 2017 yılı 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Ağası olmuştur. Böylelikle Seyfettin Selim Kırkpınar tarihinde ilk kez İki Altın Kemerli Ağa ünvanına sahip olmuştur.

Edirne Belediyesi, geçen sene yaşanan "ağalık krizi" nedeniyle ihaleye katılmak için alınacak dosya ücretini 25 bin liraya çıkarmış, ağalığı kazanan kişinin ağalık bedelini ödeme süresini de 3 aydan 15 güne çekmesi şartını getirmişti.

Ahmet Çetin'in ağalık ihale bedelini ödemesinde sıkıntılar olduğu gerekçesiyle belediye ihaleyi iptal etmiş, yeni ihaleye tek isim olarak giren Seyfettin Selim, ağalık koçunu 722 bin liraya almıştı. İki altın kemerli Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarının Kırkpınar Ağası olarak tarihe geçti.

Arada boşluk olması nedeniyle 10 kez ağalık yapmasına rağmen üçüncü kemeri alamayan Selim, bu yıl seriyi tamamlaması halinde Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası olarak kırılması zor bir rekora da imza atacak.