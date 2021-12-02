Magazin 2 Aralık televizyonların yayın akışı: Bugün kanallarda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV
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2 Aralık televizyonların yayın akışı: Bugün kanallarda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV

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2 Aralık televizyonların yayın akışı: Bugün kanallarda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV

2 Aralık televizyonların yayın akışı sabah saatlerinden itibaren TV programlarını takip edenler tarafından araştırılıyor. Diziler, yarışmalar ve daha pek çok eğlenceli programın bulunduğu Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV’nin 2 Aralık yayın akışını bir araya getirdik…

02 Aralık 2021, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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2 Aralık yayın akışında bu akşam Kanal D ekranlarında Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı eserinden uyarlanan Camdaki Kız yer alırken, aynı saatlerde TRT1 ekranlarının iddialı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyicinin karşısına çıkacak. İşte, Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT1, 2 Aralık0, TV8, Fox TV’nin 2 Aralık yayın akışı

2 ARALIK TELEVİZYONLARIN YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Kırık Hayatlar
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Ece Üner ile Susma
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Camdaki Kız

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:25 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:55 Şampiyon
  • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
  • 11:45 Beni Böyle Sev
  • 14:00 Bizim Köyün Kızları
  • 16:45 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

 

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18.40 Star Haber
  • 20:00 Benim Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 Masterchef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Bir Başka Güzel
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 SHOW Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 FOX Ana Haber
  • 20:00 Misafir
  • 23:30 Aşk Mantık İntikam

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