Türkiye 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Türkiye

2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 23:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi.


Düzenlenen operasyonda variller içerisinde 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

MALATYA (İHA)

İlgili Haberler
Ölüm direksiyon başında yakaladı!Batmak üzere olan kaçak göçmenler kurtarıldı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Hakan Çelik
'Pop yıldızı seçmiyoruz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Leşker-i Rumi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ne tesadüf
Rauf Tamer
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ölüm direksiyon başında yakaladı!