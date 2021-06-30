Bakan Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.

Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra yapılmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." ifadelerini kullandı.







