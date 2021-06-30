2. doz aşılar ne zaman yapılmalı? Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra yapılmalı?
Vatandaşların Biontech aşısıyla ilgili araştırmaları devam ediyor. Kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Bakan Koca, toplantı sonrası Biontech aşısıyla ilgili önemli detayları açıkladı. Peki, Biontech aşısının 1. ve 2. dozları arasındaki süre kaç gün olmalı? 2. doz aşı kaç gün sonra yapılmalı? İşte, Biontech aşısı hakkında merak edilenler..
30 Haziran 2021, Çarşamba 20:41 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.
Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra yapılmalı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." ifadelerini kullandı.
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