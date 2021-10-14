YKS 2. ek yerleştirme (tercih) başvurusu başladı! 2. ek yerleştirme kılavuzu erişime açıldı. Dün ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, üniversite adayı öğrencilerin merakla beklediği, "YKS 2. ek tercihler ne zaman?" sorusuna yanıt vermişti. Baraj puanının daha düşük uygulanacağı son tercihler için beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada ek yerleştirmeler için başvuru tarihlerini duyurdu. İşte o tarihler…

YKS BARAJ PUANLAR

YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı ve tarihler belli oldu. YKS'de bu yıl ikinci kez ek tercih alınacak. YKS 2. ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri aralığında alınacak. TYT puanı 140 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK? TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEKTİR? AYT/YDT/TYT BARAJ PUANLARI

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;

a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar

b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.



