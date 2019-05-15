2 günde 3 araç çaldı, yakalanınca 'uyum sorunum var' dedi

Olay, Pazar günü, saat 20.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. İddiaya göre Sarp Sel, pizzacıya ait işyerinin önünde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sel'i kısa sürede motosikletle dolaşırken yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli ifadesinde kendisinde uyum bozukluğu rahatsızlığı olduğunu, motosikleti anahtarı üzerinde görünce dayanamayıp tur atmak için aldığını söyledi. Sarp Sel, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sarp Sel, Pazartesi günü ise Yeni Mahalle Felek Caddesi üzerinde bir bisikleti çaldı. Şüpheli daha sonra bisikletle İspat Cami Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Sel, burada çalışan A.B.'nin dalgınlığından faydalanarak, yazıhanedeki anahtarını aldı ve akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobiline binerek, uzaklaştı. Polis, ihbar üzerine aracı kısa sürede bularak, durdurdu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarp Sel, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA