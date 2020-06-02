Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Seren Köken, Berk Gülener ve Burçin Gültekin yarışacak. Etaplar sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, nakit para ya da Çarşı’dan alışveriş yapma şansı elde edecek. Toplamda en yüksek puanı alan, finalde büyük ödüller için yarışacak.

TRT1 20.00: Tutunamayanlar Çevrimiçi

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever ve Özlem Tokaslan’ın oynadığı ‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’, sezon finali ile ekranda: İrem, Avrupa’ya gitme hayalleri kurmaya başlar. Büyük aşkının memleketten gitme ihtimali, Tarık’ı derin bir endişeye sürükler. İlhan ve Lütfü, bir televizyon kanalına yaz dizisi hazırlamaya başlar.

CNN TÜRK 21.00: Başak Şengül ile Akıl Çemberi

‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, siyasetin gündemine dair her konu değerlendirilecek. Programa; Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, hukukçu Yılmaz Yazıcıoğlu, gazeteciler Mahmut Övür, Nedim Şener, Metin Özkan ve Necdet Pekmezci konuk olacak.

Sinema Ekranı

KİTAP KULÜBÜ D-Smart MovieSmart Premium/ 22.30 KOMEDİ / DRAM

Oyn: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia.

Yön: Bill Holderman.

Diane, Carol, Sharon ve Vivian, kariyer hayatlarında başarıya ulaşmış, ellili yaşlarını geçmiş dört yakın arkadaştır. Kafadarların bir kitap kulübü vardır. Kitap seçme sırası Vivian’a gelince önerisi ‘Gri’nin Elli Tonu’ olur. Kitaptan etkilenen kadınlar, yolunda gitmeyen aşk hayatlarını değiştirmeye karar verirler.





ATV 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sümela'nın Şifresi

22:00 Göktaşı





KANAL D 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Çarkıfelek

22:45 Hekimoğlu





STAR TV 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Köşeyi Dönen Adam

21:45 Delisin

23:30 Aramızda Kalsın





FOX TV 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Türk İşi Dondurma

23:00 Sİnyalciler





TRT 1 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:15 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

22:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:45 Soru Küp





TV8 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 2 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk





Kanal 7 2 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 İnadım İnat

09:40 Elif

11:00 Film

13:00 Kezban Yenge

14.30 Film

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Amentü

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Töre





a2 2 Haziran 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











