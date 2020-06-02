2 Haziran Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
2 Haziran Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 2 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
02 Haziran 2020, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Seren Köken, Berk Gülener ve Burçin Gültekin yarışacak. Etaplar sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, nakit para ya da Çarşı’dan alışveriş yapma şansı elde edecek. Toplamda en yüksek puanı alan, finalde büyük ödüller için yarışacak.
TRT1 20.00: Tutunamayanlar Çevrimiçi
Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever ve Özlem Tokaslan’ın oynadığı ‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’, sezon finali ile ekranda: İrem, Avrupa’ya gitme hayalleri kurmaya başlar. Büyük aşkının memleketten gitme ihtimali, Tarık’ı derin bir endişeye sürükler. İlhan ve Lütfü, bir televizyon kanalına yaz dizisi hazırlamaya başlar.
CNN TÜRK 21.00: Başak Şengül ile Akıl Çemberi
‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, siyasetin gündemine dair her konu değerlendirilecek. Programa; Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, hukukçu Yılmaz Yazıcıoğlu, gazeteciler Mahmut Övür, Nedim Şener, Metin Özkan ve Necdet Pekmezci konuk olacak.
Sinema Ekranı
KİTAP KULÜBÜ D-Smart MovieSmart Premium/ 22.30 KOMEDİ / DRAM
Oyn: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia.
Yön: Bill Holderman.
Diane, Carol, Sharon ve Vivian, kariyer hayatlarında başarıya ulaşmış, ellili yaşlarını geçmiş dört yakın arkadaştır. Kafadarların bir kitap kulübü vardır. Kitap seçme sırası Vivian’a gelince önerisi ‘Gri’nin Elli Tonu’ olur. Kitaptan etkilenen kadınlar, yolunda gitmeyen aşk hayatlarını değiştirmeye karar verirler.
ATV 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sümela'nın Şifresi
22:00 Göktaşı
KANAL D 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Çarkıfelek
22:45 Hekimoğlu
STAR TV 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Köşeyi Dönen Adam
21:45 Delisin
23:30 Aramızda Kalsın
FOX TV 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Türk İşi Dondurma
23:00 Sİnyalciler
TRT 1 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"
22:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:45 Soru Küp
TV8 2 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 2 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Kanal 7 2 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 İnadım İnat
09:40 Elif
11:00 Film
13:00 Kezban Yenge
14.30 Film
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Amentü
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Töre
a2 2 Haziran 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın