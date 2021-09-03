Türkiye 2 ilimizden sevindiren haber! 'Mavi'ye döndüler

2 ilimizden sevindiren haber! 'Mavi'ye döndüler

Türkiye

2 ilimizden sevindiren haber! 'Mavi'ye döndüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs risk haritasında aşılama oranını yüzde 75'i geçen iki ilin daha maviye döndüğünü söyledi.

03 Eylül 2021, Cuma 00:09 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Covid-19 Risk Haritasında artık Mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas’ta %61.8, Malatya’da %57.2. İlk doz oranı hızla %100’e yaklaşırken 2. dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler!


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