2 ilimizden sevindiren haber! 'Mavi'ye döndüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs risk haritasında aşılama oranını yüzde 75'i geçen iki ilin daha maviye döndüğünü söyledi.
03 Eylül 2021, Cuma 00:09 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Covid-19 Risk Haritasında artık Mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas’ta %61.8, Malatya’da %57.2. İlk doz oranı hızla %100’e yaklaşırken 2. dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler!
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1433524698940420096
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