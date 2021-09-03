Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Covid-19 Risk Haritasında artık Mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas’ta %61.8, Malatya’da %57.2. İlk doz oranı hızla %100’e yaklaşırken 2. dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler!







