2 Nisan 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Kanal D 20.00: Dudullu Postası

Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü ve Bülent Şakrak’ın rol aldığı polisiye-absürd komedi dizisi ‘Dudullu Postası’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Serkan Yılmaz’ın karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan dizi, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini memleketin yegane gazetecisi sanan Asım’ın, Dudullu’da yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor.

ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Koğuş ağası olan Züleyha, herkese yardım etmeye çalışırken aniden fenalaşır. Hastaneye kaldırılan Züleyha’nın zehirlendiği anlaşılır. Demir ve Üzüm, bir sır paylaşır. Hünkar ve Yılmaz, koşarakhastaneye gider. Fekeli ve Çetin, ölümle burun buruna gelir.

Teve2 19.15: Kelime Oyunu

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, renkli yarışmacıları ve merakla beklenen soruları ile hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. ‘Kelime Oyunu’nun bugünkü bölümünde; Ezgi Hanım, Selin Hanım, Burcu Hanım, Duygu Hanım ve İlbey Bey yarışacak.

CNN TÜRK 21.00: Hande Fırat ile Gece Görüşü

‘Hande Fırat ile Gece Görüşü’nde, corona virüs ele alınacak. ‘Corona virüsün yayılımı neden engellenemiyor?’, ‘Virüsle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış doğrular nelerdir?’, ‘İnsanlık salgına nasıl dur diyecek?’... Hande Fırat moderatörlüğünde gazeteciler Murat Çelik ve Melik Yiğitel soracak; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran ve Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz yanıtlayacak.





ATV 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova





KANAL D 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Dudullu Postası





STAR TV 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 İşler Güçler





FOX TV 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor (tekrar)





TRT 1 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Şampiyonlar"

22:35 Yabancı Belgesel "Farklı"





TV8 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19.15 Oynat Bakalım

20:00 Recep İvedik 4

23:15 Eser Yenenler Show





Show TV 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Güldür Güldür Show





Kanal 7 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Başarmalısın

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







