2 Nisan 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 2 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
02 Nisan 2020, Perşembe 09:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Kanal D 20.00: Dudullu Postası
Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü ve Bülent Şakrak’ın rol aldığı polisiye-absürd komedi dizisi ‘Dudullu Postası’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Serkan Yılmaz’ın karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan dizi, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini memleketin yegane gazetecisi sanan Asım’ın, Dudullu’da yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor.
ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Koğuş ağası olan Züleyha, herkese yardım etmeye çalışırken aniden fenalaşır. Hastaneye kaldırılan Züleyha’nın zehirlendiği anlaşılır. Demir ve Üzüm, bir sır paylaşır. Hünkar ve Yılmaz, koşarakhastaneye gider. Fekeli ve Çetin, ölümle burun buruna gelir.
Teve2 19.15: Kelime Oyunu
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, renkli yarışmacıları ve merakla beklenen soruları ile hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. ‘Kelime Oyunu’nun bugünkü bölümünde; Ezgi Hanım, Selin Hanım, Burcu Hanım, Duygu Hanım ve İlbey Bey yarışacak.
CNN TÜRK 21.00: Hande Fırat ile Gece Görüşü
‘Hande Fırat ile Gece Görüşü’nde, corona virüs ele alınacak. ‘Corona virüsün yayılımı neden engellenemiyor?’, ‘Virüsle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış doğrular nelerdir?’, ‘İnsanlık salgına nasıl dur diyecek?’... Hande Fırat moderatörlüğünde gazeteciler Murat Çelik ve Melik Yiğitel soracak; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran ve Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz yanıtlayacak.
ATV 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Dudullu Postası
STAR TV 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler
FOX TV 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (tekrar)
TRT 1 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Şampiyonlar"
22:35 Yabancı Belgesel "Farklı"
TV8 2 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Program
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19.15 Oynat Bakalım
20:00 Recep İvedik 4
23:15 Eser Yenenler Show
Show TV 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Güldür Güldür Show
Kanal 7 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Başarmalısın
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla