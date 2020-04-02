Süper Loto tam 7 haftadır devrediyordu. Büyük ikramiye tutarı geçtiğimiz hafta 19.401.117,64 TL olarak açıklanmıştı. Süper Loto sonuçları belli oldu ve toplamda 22.346.079,60 TL'lik ikramiyeyi İstanbul Maltepe'den bir kişi kazandı.

İşte kazandıran numaralar

01 08 40 43 44 46

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22.346.079,60 TL

5 bilen kişi sayısı : 38 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17.547,45 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.158 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 229,65 TL

3 bilen kişi sayısı : 70.088 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,40 TL