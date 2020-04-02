Türkiye 2 Nisan Süper Loto sonuçları.. 2 Nisan Süper Loto kazandıran numaralar

2 Nisan Süper Loto sonuçları.. 2 Nisan Süper Loto kazandıran numaralar

Türkiye

2 Nisan Süper Loto sonuçları.. 2 Nisan Süper Loto kazandıran numaralar

2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto'nun 2 Nisan çekilişinde dev ikramiyeyi 1 kişi kazandı. İşte Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar.

02 Nisan 2020, Perşembe 22:12 Son Güncelleme:
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Süper Loto tam 7 haftadır devrediyordu. Büyük ikramiye tutarı geçtiğimiz hafta 19.401.117,64 TL olarak açıklanmıştı. Süper Loto sonuçları belli oldu ve toplamda 22.346.079,60 TL'lik ikramiyeyi İstanbul Maltepe'den bir kişi kazandı.

İşte kazandıran numaralar

01 08 40 43 44 46

6 bilen kişi sayısı : 1   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22.346.079,60 TL

5 bilen kişi sayısı : 38   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17.547,45 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.158  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 229,65 TL

3 bilen kişi sayısı : 70.088  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,40 TL

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