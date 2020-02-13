2 Rus kadın karantinadan kaçtı

Ölümcül koronavirüsü nedeniyle karantina altında tutulan iki Rus kadın yanlarında 1 erkek çocukla birlikte hastaneden kaçtı. Olay ülkede şok etkisi yarattı. Rus sağlık yetkilileri olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya şu ana kadar koronavirüsü nedeniyle enfekte olan 2 kişiyi açıklamıştı. Virüse yakalanan hasta sayısının az olmasına rağmen yetkililer, çok ciddi önlemler alarak virüsün yayılmasını engellemek adına ülkeye Çin'den gelen yüzlerce insanı karantina altına aldı. Farklı Rus hastanelerinde karantinaya alınan hastalar, izolasyon odalarının kötü koşulları, doktorlarla ilgili sorunlar ve karantina protokollerinden şikayetçi.

Çin'den geldiler

Karantina altındaki hastaneden kaçan kadınların, Rus turistlerin popüler tatil merkezi olarak tercih ettiği Çin'in Hainan bölgesinden geldiği belirtiliyor. Kadınlardan birinin hastane penceresinden atladığı bir diğerinin ise elektronik kilidi devre dışı bıraktığı öğrenildi. Hastaneden kaçan kadınlardan biri instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı.

Çin'in Hainan bölgesinden Rusya'nın Samara şehrine geldiklerinde çocuklarının öksürmeye ve ateşinin çıkmaya başladığını söyleyen Rus kadın, çocuğuna üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulduğunu ve bir hastanede koronavirüsü testi yapıldığını belirtti. Küçük çocuğun tedaviye olumlu yanıt verdiği ancak koronavirüsü test sonuçlarının günlerce ertelendiğini ifade etti. Doktorları oğlu hakkında bilgi almaya çalışırken onu engellemekle suçladı.

Hamile olduğunu öğrendi

Genç kadın hastanedeki beşinci gününde gebelik testi yaptırdığı ve hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğunu öğrenince doktorlarla hastaneden çıkmak için tartışan kadın tekrar karantina odasına alındı ve ardından oğlunu da alıp hastaneden kaçtı.Kadınlardan bir diğeri olan Alla Illyina da coronavirüsü testlerinin negatif çıktığını ve hastalık kapmaktan kortuğu için hastaneden kaçtığını açıkladı. Yetkililerin kadınlara karşı suç duyurusunda bulunup bulunmayacakları belirsizliğini koruyor.

Hürrriyet