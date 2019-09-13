Günlerini tekrar yaşamak zorunda kalan bir adamı anlatan ‘Bugün Aslında Dündü’ filmi gerçek oldu. Riley Horner, her 2 saatte bir hayatına sıfırdan başlıyor...

BİLİM ÇARESİZ

ABD Illinois’te yaşayan Riley Horner (16), 11 Haziran’da gittiği bir konserde sanatçı izleyicilerin arasına atladığı sırada başına bir darbe aldı. Beyin sarsıntısı geçiren Horner’ın hayatı o günden sonra eskisi gibi olmadı. Horner, her 2 saatte bir her şeyi unutuyor, 11 Haziran’a geri dönüyordu. Hafızasının neden sürekli silindiği bir türlü anlaşılamadı. Doktorların da çaresiz kaldığı bu durum karşısında Riley, kendi önlemlerini almaya başladı.

HER ŞEYİ NOT ALIYOR

Artık alarmı her iki saatte çalıyor. Sürekli notlar alarak yaşıyor. Eşyalarını nereye koyduğunu hatırlamak için sürekli fotoğraf çekiyor. Kısa süreli hafıza kaybının altı ayı geçmesi durumunda kalıcı bir hasara yol açma riski var. Riley’nin durumu, akıllara 1993 yapımı ‘Bugün Aslında Dündü’ filmini getirdi. Film, sevmediği günleri hatırlamayıp tekrar yaşamak zorunda kalan bir adamın maceralarını konu alıyordu.