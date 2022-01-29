2 yaşında kahraman! Tüm ailesini kurtardı

ABD’nin Teksas eyaletinde Kayla (28) ve Nathan Dahl (33) çifti, geçen hafta sabaha karşı 04.30’da oğulları Brandon’ın (2) çığlıklarıyla uyandı. Duman kokusuna uyanan Brandon “Anne, yetiş. Çok sıcak” diye yardım istiyordu. Evde yangın çıkmış, alevler etrafı sarmaya başlamıştı. Yangın alarmları çalışmamıştı. Dehşet içinde uyanan Dahl çifti, beş çocuklarını evden güvenle çıkarmayı başardı. İtfaiye geldiğinde çok geçti.

ISITICIDAN ÇIKTI

Aile, yuvalarının küle dönüşünü birbirine sarılarak gözyaşları içinde izledi. Dahl çifti, COVID-19’a yakalanınca koku ve tat duyularını kaybetmişti. İyileşseler de duyuları yerine gelmemişti. Brandon uyandırmasa duman kokusunu almaları imkansızdı. Aile, “Hepimiz yok olabilirdik. Brandon bize Tanrı’nın gönderdiği bir lütuf oldu” dedi.

Brandon, ülke çapında kahraman ilan edildi. Yangının salondaki ısıtıcıdan çıktığı düşünülüyor. Aileye yardım için bağış kampanyası başlatıldı.