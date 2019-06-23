2 yaşındaki bebeği akrep soktu! Durumu ciddi

Kahramanmaraş'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı. B.B.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

23 Haziran 2019, Pazar 20:12
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2 yaşındaki bebeği akrep soktu! Durumu ciddi

Merkez Onikişubat ilçesinin Tekir Mahallesi’nde oturan ailenin bebekleri B.B.K., bir anda ağlamaya başladı. Ailenin susturamadığı minik bebeği, işaret parmağından akrep soktuğu belirlendi. Çağırılan ambulansla B.B.K., Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

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