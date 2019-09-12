2 yaşındaki çocuk annesinin ölümüne neden oldu

2 yaşındaki çocuk annesinin ölümüne neden oldu Belarus’ta 2 yaşındaki bir çocuk, annesi aracın camından kendisini almaya çalışırken camın kapama tuşuna bastı. Genç kadın, boynunun cama sıkışması sonucu hayatını kaybetti.