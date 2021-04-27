Türkiye 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Türkiye

2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Aksaray'da 2 yaşındaki Ömer Sadık Acar, yatağında ölü bulundu. Küçük Ömer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

27 Nisan 2021, Salı 12:47 Son Güncelleme:
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Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 7516 Sokak'ta 4 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Ayşe- Ahmet Acar çifti, sabah uyandıklarında çocukları Ömer Sadık Acar’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Çift, ardından sağlık görevlilerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ömer Sadık'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

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