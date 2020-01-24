20 kişiyi kör eden iğne kanser tedavisinde kullanılıyor

Üniversiteden iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusun ilacın Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) ilk tedavi seçeneği olarak yer aldığı ve gözün sarı nokta hastalıkları ile şeker hastalığına bağlı göz hasarında kullanıldığı ifade edildi. İlacın kamu hastanelerinde de bulunduğu hatırlatılan açıklamada, ilaç uygulanan bütün hastaların kör olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Soruşturma başlatıldı

Hastaların bir kısmı Ankara’daki GATA, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ne getirildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialara ilişkin res’en soruşturma başlattı.

Milliyet’e konuşan CHP Milletvekili Ahmet Önal ise hastaları ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi: “Görüp göremeyecekleri konusunda net bir şey yok. Tedavileri devam ediyor. İlacın asıl kullanılma alanı kolon kanseri. Ama diğer rahatsızlıklar için de ekstra faydaları olduğu için, bunun uygulanması uzun süredir devam ediyormuş. Ama bu ilacın riski yüksek. Biraz da maliyetinden dolayı bu ilaç tercih ediliyor. Bu ilacın muadili daha pahalı. Öyle olunca SGK bunu tercih ettiriyor."