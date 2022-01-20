Gelinim Mutfakta 20 Ocak Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 20 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 20 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

20 OCAK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim ve Damla oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altını Yeşim aldı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Yeşim: 18

Miyase: 16

Damla: 18

Damla Yağmur: 5