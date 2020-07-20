Türkiye 20 Temmuz corona virüste son durum

20 Temmuz corona virüste son durum

Türkiye

20 Temmuz corona virüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye günlük corona virüs tablosu'nu paylaştı.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 20:26 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye günlük corona virüs tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, vaka sayısı 220 bin 572, vefat sayısı 5 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385, iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 oldu.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz, Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadelerini kullandı.

AA


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