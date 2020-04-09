Türkiye 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan çocuklar için yeni karar

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan çocuklar için yeni karar

Türkiye

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan çocuklar için yeni karar

İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

09 Nisan 2020, Perşembe 15:24 Son Güncelleme:
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20 yaş altı çocuklar için uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni bir karar alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek" denildi.


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