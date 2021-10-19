20 yıl sonra ilk adımlar! 'Yeniden doğmuş gibi oldum'

Kütahya-Tavşanlı kara yolu Örenköy yakınında 19 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında omurgası kırıldığı için tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Yiğit, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde 5 ay önce başlatılan yeni tedavi süreci sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Ailesine ait işletmede çalışan Abdullah Yiğit, AA muhabirine, tekrar adım atmaya başladığı için kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.









Kaza nedeniyle hayatının değiştiğini anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Asker ziyaretine giderken otomobilimizin takla atması sonucu geçirdiğim trafik kazasında omurgam T3, T4 bölgesinden kırıldı. İlk yardım esnasında sıkıntılar yaşanmış. Ehil olmayan insanlar beni taşımış. O dönem önce Kütahya Devlet Hastanesine, ardından da Eskişehir'deki hastaneye sevk ettiler. Yoğun bakım ünitesinde kaldığım süre içinde omurgamın kırık olduğu bilinmiyor. Daha sonra omurgamın kırık olduğu anlaşılıyor. Eskişehir'de ameliyat sonrası kollarımı hareket ettirmeyi başardım."

Yiğit, kazadan sonra yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunu aktardı.

Bu süreçte yurt içi ve dışında tedavi süreçleri geçirdiğini ancak iyileşemediğini dile getiren Yiğit, şunları anlattı:

"Ukrayna'da 3 ay tedavi gördüm. Türkiye'deki farklı hastanelerde de tedavi süreçlerim oldu ancak bugünkü gibi bir sonuç elde edemedik. Yaklaşık 6 ay önce Kütahya'daki hastanede Türkiye'nin dört bir yanından gelen birçok hastanın tedavi olduğunu öğrendim ve tekrar tedavi olmaya karar verdim. 20 yıl sonra tekrar ayağa kalkabilmek, aynanın karşısında desteksiz ayakta durabilmeyi görebilmek çok güzel bir duygu. Sağ olsun doktorlarım da bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Tam anlamıyla sağlığıma kavuşarak hastaneden ayrılacağıma inanıyorum."

Dr. Öğretim Üyesi Fatma Yaman, Yiğit'in geçirdiği kazada T4 seviyeli omurilik felci nedeniyle yürümediğini belirtti. Uygulanan tedavi sayesinde kazazedenin adım atmayı başardığını söyleyen Yaman, şu bilgileri paylaştı:

"10 yıldır fizik tedavi almaması ve rehabilitasyondan uzak durmuş olması bizim için daha komplike bir vaka olduğunu gösteriyordu. Öncelikle desteksiz oturma eğitimi verdik ve şu anda desteksiz oturabiliyor. Ayrıca kollardaki kaslarda ciddi kas kayıpları nedeniyle desteğe çok daha fazla ihtiyaç duyuyordu. Transfer eğitimiyle tamamen bağımsız olmasını sağladık. Bizim için en önemli yüz güldüren ve hastamızı umutlandıran, rehabilitasyon ışığını yakan, hastamızı paralel bara çıkartabilmemizdi. Yardımcı cihazlarla yürüme eğitimine başladık.

Hastanemizdeki diğer sağlık çalışanlarının emeğiyle uzun bacak yürüme cihazıyla kısa mesafe yürütebildik. Bu bizim için çok önemli bir başarıydı."

Yaman, KSBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin, çoklu travma sonucunda çoklu kırıkları bulunan, yürümekte zorluk yaşayan ortopedik rehabilitasyon gerektiren hastaların tedavi edildiği bir merkez olduğunu ve Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

AA