200 El Salvadorlu öldürüldü, tecavüze uğradı ya da işkence gördü

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Amerikalıların ülkeye sığınmasını zorlaştırdığı 2013 yılından bu yana ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen en az 200 göçmenin polis, çete üyeleri ya da ordu tarafından öldürüldüğü, tecavüze uğradığı ya da işkence gördüğünü açıkladı. HRW'nin "Sınır dışından tehlikeye: ABD sınır dışı politikaları Salvadorluları ölüme ve istismara maruz bıraktı" başlıklı raporunda, sığınmacıların sınır dışı edilmesinden sonra olan ölümlerin çoğunun bir yıldan az veya birkaç gün içerisinde gerçekleştiği belirtildi. Raporda, sınır dışı edilenlerin El Salvador'a geri döndükten sonra cinsel istismar, işkence ve diğer şiddet eylemlerine yönelik en az 70 olayın HRW tarafından 'doğrulandığı' ifadesine yer verildi.

Trump amacına ulaştı

Raporda, söz konusu ölümler ya da cinsel istismar vakalarının polis, çete üyeleri ya da ölüm mangaları tarafından işlendiği belirtildi. Öte yandan raporda, Trump yönetiminin uyguladığı göçmen politikasının amacına ulaştığı, ABD'ye sığınmak isteyenlerin cesaretinin kırıldığı bir kez daha gözler önüne serildi. ABD'ye 2012-2017'de sığınma talebinde bulunan El Salvadorluların sayısının rekor düzeyde arttığı ve pek çoğunun ülkeden ayrılma sebebi olarak çete şiddetini tehdit olarak gösterdiği belirtilen raporda, başvuru yapanların sadece yüzde 18'ine sığınma hakkı tanındığı ifade edildi. El Salvador, 6 milyon vatandaşıyla Orta Amerika'da nüfus yoğunluğu en yüksek olan ülke konumunda. Ülke aynı zamanda cinayet ve cinsel şiddetin oranının en yoğun gözlemlendiği ülke. Geçtiğimiz 10 yılda 11 bin kişi kayıp başvurusu yapılırken, 60 bin kişinin ise çete üyesi olduğu belirtiliyor.