Afganistan'da yaşayan ve Kabil'de bir barınak işleten eski Birleşik Krallık Kraliyet Deniz Piyadesi Paul "Pen" Farthing barınak personeli Afganistan'da kalsa da kedi ve köpekleriyle Birleşik Krallık'a döndü.

The Guardian'ın bildirdiğine göre hayvanlarıyla birlikte ülkesine dönmek için kampanya yürüten Farthing çabasının yalnızca kısmi bir başarı elde etmesi nedeniyle "karışık duygular" içinde olduğunu söyledi. Farthing'in 2007'de kurduğu Nowzad adlı barınakta 69 Afgan çalışıyordu. Euronews'un haberine göreyse 200 kedi ve köpeğe ev sahipliği yapan barınağı işleten Farthing hayvanlarıyla birlikte kiralık bir uçakla dönmeyi başarsa da barınağın yerel personelini Kabil'de bırakmak zorunda kaldı.

Farthing epey ses getiren ve adeta ülkeyi ikiye bölen kampanyanın ardından cumartesi Kabil'den ayrıldı. Uçağın pazar Londra Heathrow Havalimanı'na indiği belirtildi. Barınak sahibi, Kabil'i hayvanlarını yanına almadan terk etmeyeceğini belirtmiş ve Britanyalı komedyen Ricky Gervais gibi ünlü isimlerin desteğini kazanmıştı.

Ancak Farthing'in kampanyasını anlamsız bulanlar bunun Birleşik Krallık'ın 15 bin Afgan ve Britanya vatandaşını tahliye etme çabasını oyaladığını savunmuştu. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ise tahliye açısından insanların öncelikli olduğunu söylemişti. Eski asker, hayvanlar ve Afgan personel için para toplayıp uçak kiraladıklarını ancak Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın onayına rağmen Savunma Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermemesi nedeniyle uçağın Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gelemediğini ifade etmişti.