2017 saç ve makyaj trendleri

KİRPİK BAKIMINI UNUTMAYIN!

PEMBE TONLARI ÖZGÜRCE KULLANIN

GÖZLERİNİZİ ÖZGÜR BIRAKIN

BAKIR RENKLİ FARLAR REVAÇTA

KENDİNİZE YAKIŞANI BULMANIZ ÖNEMLİ

BU SEZON GRAFİK EYELINER MODA

SAÇLARDA DUMANLI SARI

CESUR PERÇEMLER

Bu makyaj aslında geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde oluyor. Artık yoğun makyajlardan ziyade, sade ve doğala doğru bir koşma var adeta.Make-Up Artist'i Kahraman Şevk'ten sizler için 2017'nin saç ve makyaj modası hakkında bilgi aldık.Uzun ve dolgun kirpikler dağınık kaşlar ile birleşiyor. Yani bu yıl bolca kirpik ve maskara kullanımını görebiliriz. Kendi kirpiklerinize uygun başarılı ürünleri seçmeniz, iyi ve yerinde bir görüntü elde etmenizi sağlar. Tabi bol maskara kullanımı beraberinde kirpik bakım ürünlerini de getirir. Bunları ihmal etmemek şarttır.Bu sezon rujda parlak pembeleri görüyoruz. Genelde bu tarz renklerin daha çok yaza yakıştığı algısı vardır. Oysa bu kış, pembeyi dudaklarınızda hem mat hem de parlak olarak kullanabilirsiniz.Göz makyajında da bir karnaval coşkusu var. Renkli, pigmentli, bol simli göz makyajlarını kararında kullanabilirsiniz. Farklı renkleri bu yıl bir araya getirmek konusunda cesur olabilirsiniz. Tabi bu tarz renkli farların ve makyaj türlerinin size uygun olmadığını düşünüyorsanız, antik bakır rengi de tercih edebilirsiniz.Bakır renkli farlar da bu sezon bir hayli revaçta. Bu farı kahverengi bir kalem ile bütünleştirebilirsiniz. Günlük makyajınızı abartıya kaçmadan basit bir fondöten ya da BB / CC krem ile yapabilir, ince maskara kullanabilirsiniz.Dudaklarda yine şeffaf ya da açık renkleri tercih edebilirsiniz. Hafif bir allık ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Elbette makyajda kişinin ten rengi, saçları ve genel yüz yapısı önemlidir. Bu yüzden kendinize yakışanı bulmanız ve uygulamanız gerekir.Kış aylarında yine bordo ve kırmızı renklerin kullanımı yoğun. Bu kadar yoğun bir ruj kullanınca göz makyajınızı da bir rimel ile yapmanız ya da sadece incecik bir kalem çizmeniz doğru olacaktır. Gotik rujları da kullanabilirsiniz. Bir de bu sezon grafik eyeliner bolca göreceğiz. Bu uygulamayı da farklı renkler ile yapabilir ve farklı duruşlar elde edebilirsiniz. Uygulama için eyelinerın ucundan gözün katlanma yerine doğru bir çizgi çekmeniz gerekir.Makyajın tamamlayacak olan saçlardır elbette. Geçtiğimiz sezon kısalan ya da orta boy seviyesine getirilen saçları bu sezon uzatıyoruz. Renk olarak kahveler ve sarılar yükselişte. Bol miktarda ombre kullanarak daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Birbirine yakın uç farklı tonu saçınızda ecaille tekniği dediğimiz bir teknik ile kullanabilirsiniz. Sarıda daha çok dumanlı sarı dikkatimizi çekiyor. Bu saça karamel, kum sarısı ya da bronz sarı karıştırılabilir. Böylece çok daha hareketli bir görünüm elde edilir. Yoğun kahve tonlarını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beyaz tenliler için bakır kızılı yükselişte olan renkler arasında. Bu sezon çilleri olan kişilerin çillerini serbest bırakmalarını tavsiye ediyoruz. alabildiğince transparan kapatıcılar kullanılabilir. Boyutlu platin sarısı da bir diğer revaçta olan renkler arasında.Saçlarda uzun saçlar geri dönüyor demiştik. Uzun saçlarınızı geriye doğru ıslak bir görüntü ile atmanız, sezona ayak uydurmanız anlamına gelir. Elbette rengi ve boyu ne olursa olsun kesinlikle rutin bakımlar şart. Sağlıklı bir görüntü istediğiniz model ve renklerin de daha başarılı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Saç modellerinde balerin topuzları, düşük at kuyruğu, örgülü farklı modeller, 20’lerden gelen dalgalar karşımıza çıkıyor. Uzun saçlarda ise XXL bir görüntü söz konusu. Uzun, parlak ve pürüzsüz saçlar bu sene zirvede. Saçlarda ıslak görüntü elde etmek de 2016’nın bir devamı olarak kabul görüyor. Kakül ve perçem kestirmek isterseniz bu sezon daha farklı ve göze çarpan, cesur perçemleri – kakülleri görebilirsiniz.2017 sezonunda olanları takip etmek elbette çok önemli; ancak modayı takip etmek için kendinize yakışmayan modeller, kesimler ve makyaj türlerini takip etmeniz çok mantıklı olmaz. Deneyip gözlemleyerek, uzman yorumu alarak kendinizi daha iyi tanıyabilir ve bir bütün olarak tamamlayabilirsiniz.