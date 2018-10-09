2018 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı yayımlandı. Sınava girenler 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek

09 Ekim 2018, Salı 16:04 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 16:22
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ÖSYM tarafından 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. 

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İsteyenler ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Ekim'de yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ÖSYM 2018 sınav takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Sonuçlar adreslere postalanmayacak.

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