2018 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı

2018 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı yayımlandı. Sınava girenler 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek