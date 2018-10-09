2018 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı
2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı yayımlandı. Sınava girenler 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek
ÖSYM tarafından 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.
>> 2018-KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyenler ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
7 Ekim'de yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ÖSYM 2018 sınav takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü ilan edilecek.
Adaylar sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Sonuçlar adreslere postalanmayacak.