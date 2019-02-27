Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Akademik personel olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Adaylar sıklıkla 2019 ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihleri ne zaman? sorularını aratıyor. İşte ALES başvuru kılavuzunun detayları…

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamak için kullanılan aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman kadrolarına yapılacak başvurularda istenen ALES sınavı için geri sayım başladı.

2019 ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’na başvurular 5 Mart 2019 – 13 Mart 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav 5 Mayıs 2019’da gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanma tarihi ise 30 Mayıs 2019.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabiliyor. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşuyor.



