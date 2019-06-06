Birleşmiş Milletler tarafından farkındalık yaratmak ve asteroid çarpma tehlikesi hakkında kamu bilincini arttırmak amacı ile ilan edilen “Uluslararası Asteroid Günü”ne çok az bir zaman kaldı. İnternette sıklıkla dolunay ne zaman? 2019 Asteroid günü ne zaman? aramaları yapılıyor. İşte Haziran ayına ait gök olayları…

2019 ASTEROİD GÜNÜ NE ZAMAN?

2016 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 30 Haziran gününü farkındalık yaratmak ve asteroid çarpma tehlikesi hakkında kamu bilincini arttırmak amacı ile “Uluslararası Asteroid Günü” ilan etti. Ayrıca Asteroid Günü, 30 Haziran 1908 tarihinde Rusya Federasyonu, Sibirya, Tunguska bölgesine asteroid çarpmasının yıldönümü olarak da bilinir.

30 Haziran Asteroit Günü’nde dünya çapında 24 saatlik canlı yayın gerçekleştirilecek. Canlı yayın için geri sayım başladı. Astronotlar, uzay bilimciler ve ünlüler Ateroid Günü’nde farkındalık yaratmak amacıyla biraraya gelecek.

30 Haziran'da kutlanan bu özel gün, bu yıl tarihi bir canlı yayınla milyonlarla buluşacak.

ASTEROİD GÜNÜ CANLI YAYININI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

DOLUNAY NE ZAMAN?

3 Haziran’da yeniay evresinde bulunacak olan Ay, 10 Haziran’da ilkdördün, 17 Haziran’da dolunay ve 25 Haziran’da sondördün evresinde olacaktır. 8 Haziran’da 368506 km uzaklığıyla enberi konumunda, 23 Haziran’da ise 404548 km uzaklıkla enöte konumunda olacaktır.

İŞTE HAZİRAN AYININ GÖK OLAYLARI!

07 Haziran Ay Dünya’ya en yakın konumunda (368.525 km)

01 Haziran Ay ve Venüs birbirine yakın görünümde

05 Haziran Ay ve Mars birbirine yakın görünümde

07 Haziran Ay Dünya’ya en yakın konumunda (368.525 km)

16 Haziran Ay ve Jüpiter birbirine çok yakın görünümde

17 Haziran Venüs ve Aldebaran birbirine yakın görünümde

18 Haziran Merkür ve Mars birbirine çok yakın görünümde

18 Haziran Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde

21 Haziran Yaz Gündönümü (en uzun gündüz, en kısa gece)

23 Haziran Ay Dünya’ya en uzak konumunda (404.468 km)

24 Haziran Merkür en büyük doğu uzanımında (25°)

Merkür: Ayın başında günbatımından hemen sonra batı ufkunda yükselen gezegen kısa sürelerle gözlenebilir. Günler ilerledikçe gözlenebileceği süre uzayacak olan gezegene Mars eşlik etmeye başlayacak. Ayın 18’inde Mars ile adeta gökyüzünde değecek kadar yakın gözükecek. Gezegen ay sonuna kadar gözlem için uygun konumda olacak.

Venüs: Ufkun üzerinde alçalmaya devam eden gezegen ayın ilk yarısına kadar sabahları gündoğumundan önce doğuda çok kısa sürelerle gözlenebilir. Gezegen ayın sonuna doğru gökyüzünde Güneş’e çok yakın konumda olacağından görülmesi çok zor olacak.

Mars: Gözlem süresi kısalan gezegen günbatımında gökyüzünün batı bölgesinde. Ayın 18’inde günbatımından sonra batı ufku üzerinde Merkür ile çok yakın konumda olacaklar. Ay sonuna doğru gözlenebileceği süre yaklaşık bir saate kadar düşecek.

Jüpiter: Bu ay tüm gece gözlenebilecek tek gezegen. Günbatımından bir saat kadar sonra doğudan yükselecek olan gezegen sabaha kadar gökyüzünde kalacak. Ayın 16’sında Dolunay evresindeki Ay ile çok yakın konumda olacaklar. Ayın son çeyreğinde Güneş battığında gezegen doğudan yükselmiş olacak.

Satürn: Gecenin ikinci yarısının tamamında gözlenebilen tek gezegen ve ayın başlarında gece yarısından bir saat önce doğuyor. Parlaklığını hafifçe artırmış olan gezegenin ayın 18’inde Ay ile yakın konumda bulunacak. Gözlenebileceği süre artmaya devam eden gezegen ay sonunda günbatımından bir saat sonra doğu ufkundan yükselecek