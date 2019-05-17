Parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları´nın 2019 yılı sınavı başvuruları başladı. Peki, Darüşşafaka sınavına başvurular nasıl yapılır? Darüşşafaka sınavı hangi şehirlerde düzenlenecek? Darüşşafaka sınavı son başvuru ne zaman? İşte Darüşşafaka Sınavı ile ilgili detaylar…

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları´nın 2019 yılı sınavı 26 Mayıs Pazar günü 24 ilde yapılacak. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, "Öğrencileri okula aldıktan sonra onları çok yönlü olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın hayatlarının değişmesi için onları gönül evimize bekliyoruz" dedi.

Türkiye´deki bütün çocukların iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırseverler tarafından eğitimde fırsat eşitliği’ sloganıyla 1863´te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılıyor. Sınavlarda başarılı olan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, 8 yıl boyunca Darüşşafaka Eğitim Kurumları´nda ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde ediyor.

Darüşşafaka Lisesi´ni bitiren öğrenciler, en az bir yabancı dili çok iyi derecede biliyor, bilgisayar kullanıyor ve bir müzik aleti çalabiliyor. Başarılı öğrencilere üniversite eğitimleri süresince de burs veriliyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

26 Mayıs Pazar günü 24 ilde yapılacak sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van´da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye´nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

"ÖĞRENCİLERİ ÇOK YÖNLÜ YETİŞTİRİYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, "Çocuklar internet üzerinden ya da bireysel olarak bize başvurabilir. Darüşşafaka çocukları hayata hazırlayan bir şefkat yuvası olarak tanımlanabilir. Öğrencileri okula aldıktan sonra onları çok yönlü olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeteneklerinin tanınması, en az bir yabancı dili çok iyi düzeyde konuşuyor olmaları, akademik olarak tam olmaları, sporun ya da sanatın bir dalıyla muhakkak uğraşmalarını amaçlıyoruz. Bilimde, sanatta ve akademik anlamda tam donanımlı olarak çocuklarımızı yetiştiriyoruz" dedi.

KİTAP VE KIYAFET DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Türkiye genelinde sınava girme potansiyeli olan 10 bin öğrenci olduğunu söyleyen Arpacı, "Üniversitede desteğe ihtiyacı olan öğrencilere de cemiyetimiz destek veriyor. Sınavlar il merkezilerinde gerçekleşiyor. Buralara ulaşmakta sıkıntı yaşayan velilerimiz olursa bizlerle muhakkak irtibata geçsinler, ulaşımlarını sağlayarak, sınava katılmalarını destekliyoruz. 4´üncü sınıftan lise sona kadar çocuklarımız tam burslu ve yatılı olarak okulumuzda eğitim görüyorlar. Akademik destekle birlikte kitap, kıyafet, katıldıkları etkinlikler ve kulüp çalışmaları yardımı yapıyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİ GÖNÜL EVİMİZE BEKLİYORUZ"

Arpacı, "Ağrı´dan Tekirdağ´a, Kars´tan Gaziantep´e İstanbul´a her bölgeden öğrenci kendi içerisinde barındıran bir eğitim kurumuyuz. Eğitimde fırsat eşitliğine sonuna kadar inanıyoruz. Bu slogan doğrultusunda çocuklarımızın hayatlarının değişmesi için onları gönül evimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DARÜŞŞAFAKA GELECEĞE UMUTLA BAKMAMI SAĞLADI"

Darüşşafaka 2016 yılı mezunu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi Anıl Doğan Albayrak ise, "Darüşşafaka, geleceğe umutla bakmamı sağladı" dedi.

"ÇOK İYİ BİR EĞİTİM ALDIM"

İlkokul üçüncü sınıfta Darüşşafaka´yı duyan ve sınava girip kazanan Albayrak, "Akademik olarak çok iyi bir eğitim aldım. 4´üncü sınıftan itibaren Tiyatro Kulübü´ne girdim, birçok oyun çıkardık, keman çalmaya başladım. Üniversite tercihi yaparken sinema okumaya karar verdim ve Mimar Sinan´ı kazandım. Darüşşafaka benim yuvam, üniversiteyi kazandım bana başarı bursu verdi. Hala onların verdiği burs sayesinde eğitimime devam edebiliyorum. Hedefim, iyi bir oyuncu ve yönetmen olmak. Şu anda senaryo yazıp, kısa filmler çekiyorum. Aynı zamanda eğitim aldığım tiyatroda oyunca olarak çalışıyorum" diye konuştu.

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Darüşşafaka´nın, öğrenciye ahlakı, disiplini, ilkeli olmayı öğreten bir kurum olduğunu söyleyen Albayrak, "Darüşşafaka´ya girdikten hayatım değişti. Burayı kazanmasaydım geleceğe umutla bakamazdım, hayallerimden bu kadar emin olamazdım. Darüşşafaka sayesinde şu anda olduğum insanım. Darüşşafaka, öğrenciye ahlakı, disiplini, ilkeli olmayı öğreten bir kurum. Gelişimimde buranın önemi çok büyüktür. Öğretmenlerle abi-kardeş gibiydik. Her konuda bize destek oldular, özgüvenli olmamı sağladılar. Bölümümü seçerken de çok yardımcı oldular. Arkadaşlarımla mezun olduktan sonra görüşmeye devam ediyoruz. Herkes kendi bölümünde başarılı bir şekilde okuyor. Bağımızı koparmadık, kardeş gibiyiz" ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 MAYIS

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu´na 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

DHA