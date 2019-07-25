Açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokulları bitirenlerin lisans programına geçiş yaparak eğitimlerini 4 yıla tamamlamalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Peki, 2019 DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte mezuniyet alanına göre lisans programları…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıklamasının ardından adayların gözü tercihlere çevrildi. Sınav sonucunun öğrenen adaylar tercih süreci ve bölümleri başarı sıralamalarını merak ediyor.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için adayların öncelikle Tablo-2’nin yani Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programlarının dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN