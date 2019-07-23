3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamları ile beraber milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Şimdi de emekliler memurlar maaş farkının ne zaman yatacağını merak ediyor. Emekli memur maaş farkları internette yoğun olarak aratılıyor. Peki, 2019 Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman yapılacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emekli maaş farkı ödemeleri hakkındaki detaylar…

3 Temmuz 2019’da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlenmişti. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak belirlenmesi ile ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve emeklilere ise enflasyon oranlarına ek olarak, altı aylık enflasyon oranı yüzde 4’ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Bu durumda memur ve emeklilerine toplamda yüzde 6.01 oranında zam yapılmış olacak.

EMEKLİYE MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin maaş farklarını 25 Temmuz'da ödeyeceklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye, toplam yaklaşık 500 milyon TL tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Bu kapsamda aylık alanlara, banka ve PTT şubeleri tarafından 25 Temmuz 2019 tarihinde maaş farkları ödenecek.

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ile 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" dedi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. 2019’un ikinci bayram ikramiyesi ise Ağustos başında ödenmesi planlanıyor. İkramiye tarihini ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak. Emekliye bayram ikramiyesi 1000 TL olarak belirlenmiş, geçtiğimiz bayramda 1000 TL ödeme yapılmıştı.