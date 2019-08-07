18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat önlisans programından mezun olan adaylar İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) başvurusunda bulundular. Tercih sonuçları günlerdir bekleniyordu. Bugün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) beklenen açıklamayı yaptı ve "​2019 İlahiyat Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." diye belirtti.

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KAYITLAR NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir.