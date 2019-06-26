2019 İlk Hac kafilesi ne zaman gidiyor? Diyanet Hac fiyatları…

Kutsal topraklara hac ibadeti için gidecek ilk kafilenin gidiş tarihi internette merak edilen konular arasında geliyor. 2018 yılının aralık ayında alınan Hac ön kaytıları neticesinde çekilen kura ile Suudi Arabistan’a gitme hakkı elde eden vatandaşlar internette sıklıkla 2019 İlk Hac kafilesi ne zaman gidiyor? 2019 Hac yedek kura sonuçları belli oldu mu? Diyanet Hac fiyatlar nedir? sorularını aratıyor. İşte merak edilen soruların cevapları…

2019 yılı Hac organizasyonu için çok az bir süre kaldı. 2018 yılında başvurularını gerçekleştiren kura sonucunda Hacca gitmeye hak kazanan Hacı adayları 4 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında çıkış yapacak, 17 Ağustos - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında dönüş yapacak.

Hacı adaylarının kafile ve gidiş tarihlerini öğrenmek için tıklayınız

Hac kura ve durum sorgulama için tıklayınız

Hac programına giriş için tıklayınız

Hac Kaydı Yapmaya Yetkili Acentalar için tıklayınız

Hac Tercih Türleri ve Fiyatları tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek hacı adayları "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" projesi kapsamında çevre bilinci konusunda bilgilendirilecek.