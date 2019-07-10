KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz'da gerçekleşecek. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ise 20 Temmuz'da yapılacak. A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavının giriş belgeleri yayınlandı ama KPSS Alan Bilgisi'nin sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Peki süreç nasıl işleyecek?

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı hakkında yapılan bir duyuru yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Yani gözler 10 Temmuz'a çevrilmiş durumda...