2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Bilindiği üzere KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınav giriş belgeleri 4 Temmuz'da açıklanmıştı. Şimdi gözler 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav giriş belgelerinde...

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı hakkında yapılan bir duyuru yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Yani gözler 10 Temmuz'a çevrilmiş durumda...