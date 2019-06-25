Sınava başvuran 1 milyon 74 bin 13 öğrenciden 1 milyon 29 bin 555’i sınava girdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1.210.112 öğrenci bulunuyor.

Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanı hesaplandı ve yayımlandı. Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacak.

Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacak.

TERCİH YAPARKEN YÜZDELİK DİLİMLERE DİKKAT!

Öğrencilerin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerildi. Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacak.

139 BİN 660 ÖĞRENCİ ALINACAK

Öte yandan daha önce sınavla öğrenci alacak okullara ilişkin yayımlanan kılavuzda 2019 yılı LGS sınavıyla öğrenci alan nitelikli okullar listesi açıklanmıştı.

LGS tercih sürecinde adaylar merkezi ve yerel yerleştirme ile istedikleri liselerde eğitim görme fırsatını yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

MEB NİTELİKLİ OKUL LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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