2019 Moda Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 19 yaşındaki Sudanlı Adut Akech, Yılın Modeli seçilirken; 90’lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, Yılın Moda İkonu seçildi. Bottega Veneta, Yılın Markası seçilirken; Yılın Tasarımcısı, Yılın İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı ve Yılın Aksesuar Tasarımcısı yine aynı marka için çalışan Daniel Lee oldu. Dior erkek giyimi tasarlayan Kim Jones, Yılın İngiliz Erkek Giyim Tasarımcısı seçildi. Rihanna'nın iç giyim markası Fenty, Urban Luxe ödülünü kazandı.

Yılın Kadın Giyim Genç İngiliz Tasarımcısı Rejina Pyo olurken , aynı dalda Erkek Giyim Tasarımcısı ise Bethany Williams oldu. Remo Ruffini, geceden İş Lideri ödülüyle ayrıldı.

Naomi Campbell

Başarı Ödülü'nü kazanan ünlü modacı Giorgio Armani'ye ödülünü ünlü oyuncular Julia Roberts ve Cate Blanchett takdim etti.

Giorgio Armani

Isabella Blow Ödülü'nü Sam McKnight kazanırken, Çığır Açan Mocası Ödülü'nü Alexander McQueen tasarımcısı Sarah Burton aldı.

Tasarımcıların tasarımcısı

Tasarımcıların Tasarımcısı Ödülü'nü Christopher Kane kazanırken, Kane ödülünü ünlü şarkıcı Kylie Minogue'un elinden aldı.

Pozitif Değişiklik Ödülü de BM İklim Değişikliği Sözleşmesi'nde İklim Eylemine İlişkin Moda Endüstrisi Şartı imzacılarına verildi.

Yılın Modeli Adut Akech



