17 Nisan’da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın ardından 17 Mayıs’ta adayların tercihleri de tamamlanmıştı. Askeri öğrenci adayları MSÜ tercih sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları ile ilgili detaylar…

2019 MSÜ tercih sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2. SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN?

İkinci Seçim Aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) Kara Harp Okulu Komutanlığı Ankara'da gerçekleştirilecek. Seçim süreçleri 24 Haziran-26 Temmuz 2019 arasında yapılacak.

İkinci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2'nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere; - Hava Harp Okulu adayları için 3 gün, - Diğer Okulların adayları için 2 gün sürecektir.