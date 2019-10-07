Nobel Komitesi yaptığı açıklamada, "hücrelerin oksijen kullanılabilirliğine nasıl algıladıkları ve adapte olduklarını" keşfettikleri için William Kaelin, Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza’ya Nobel Ödülüne layık görüldü.

1901'den beri verilen Nobel Ödüllerinde tıp kategorisinde 110'uncu ödül oldu.









Kaelin, Ratcliffe ve Semenza hücrelerin oksijeni nasıl algıladıkları ve oksijenin kullanılabilirliğine adaptasyonu konusundaki keşiflerinden dolayı ödüle layık görüldü.

Bilim insanları değişen oksijen seviyelerine karşılık genlerin aktivitesini düzenleyen moleküler sistemi ortaya çıkardı.

Oksijenin temel faydaları çok uzun süredir biliniyor, ancak hücrelerin oksijen seviyesindeki değişimlere nasıl uyum sağladığı anlaşılamamıştı.









Nobel Tıp Ödülü

1901'den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü'ne bugüne dek 211 bilim insanı layık görüldü.

Ödül, 39 kez tek kişiye verilirken, 32 ödül 2'şer kişi, 36 ödül de 3'er kişi arasında paylaştırıldı.

32 yaşındaki Frederick G. Banting, Nobel Tıp Ödülü'nü alan en genç bilim adamı oldu.

İnsülini keşfeden Banting, ödüle 1923 yılında layık görülmüştü.

1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim adamı olarak tarihe geçmişti.

Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlara para ödülünün yanı sıra İsveçli heykeltıraş ve gravürcü Erik Lindberg tarafından tasarlanan madalya da takdim ediliyor.

Madalyada kucağında açık bir kitap tutan bir kadın ve yanında su verdiği kız çocuğunun bulunduğu bir kabartma bulunuyor.

Madalyaya Vergilius'un Aeneid adlı eserinden bir alıntı, "Inventas vitam juvat excoluisse per artes" ifadeleri yer alıyor. İfade Latincede, "Yeni buluşlar, sanatla güzelleşen hayatı daha da zengin kılar" anlamına geliyor.